Россияне протестуют против повышения пенсионного возраста

Акцию протеста против пенсионной реформы провели активисты в Мурманске, сообщает DEITA.RU.

Требование отменить повышение пенсионного возраста заявили жители Мурманска во время пикета против пенсионной реформы, прошедшего 3 января. Здесь, как и во многих других северных территориях, наблюдается постоянный отток людей в регионы с более комфортными условиями для жизни и работы.

Как отмечает ИА «Красная весна», избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время своей избирательной кампании использовал звучный рекламный слоган «На Севере жить». Видимо, глава региона надеялся вселить надежду на то, что качество жизни в Заполярье станет намного лучше.

Однако, участники протестной акции задались вопросом — для чего было поднимать пенсионный возраст, если продолжительность жизни, особенно здесь, на Севере, такова, что многие просто могут не дожить до пенсии.

«Язык сворачивания социальных гарантий, которым сейчас говорит государство с народом, приводит к оттоку населения с Севера — уж лучше жить беднее, но в нормальном климате, чем без перспектив в сложных климатических условиях. Люди уже не верят государству, они верят только в себя и что только в борьбе можно защитить свои права», - говорят гражданские активисты.

Накануне стало известно, что закон, который повышает пенсионный возраст дожития, подписал Президент России Владимир Путин. Речь идет о так называемом ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии. В 2020 году этот самый период дожития вырастет сразу на полгода - с 252 до 258 месяцев. Вступает в силу федеральный закон о повышении пенсионного возраста дожития с 1 января 2020 года. Важно отметить, что период выплаты накопительной пенсии – показатель любопытный. Используется он для того, чтобы подсчитать ежемесячные выплаты. Срок дожития не значит, что вот ровно столько месяцев должна выплачиваться накопительная пенсия дожившим гражданам. Значит это то, чем больше возраст дожития, тем меньше эта самая накопительная пенсия будет выплачиваться человеку в месяц.

Дмитрий Санников