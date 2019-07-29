Большинство россиян высказались против оформления электронных паспортов, сообщает DEITA.RU.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 59 процентов граждан России не хотят оформлять электронный паспорт. Главная причина — россияне боятся сбоев в системе, что может привести, в том числе, к утрате данных.

Более того, 22 процента опрошенных убеждены, что система электронных паспортов сама по себе не надежна.

31 процент респондентов заявили, что готовы перейти на новые документы, так как они универсальны, и больше не придется возиться с кучей бумаг.

Ранее прошла информация о том, что на данный момент граждане смогут выбирать, какой паспорт оформлять бумажный или электронный.

Екатерина Брязгунова