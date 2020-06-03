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Россияне пытаются накопить на пенсию

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В Сбербанке рассказали, кто лучше копит на пенсию в России

Сбербанк проанализировал своих клиентов, которые делают ежемесячные платежи на пенсию и раскрыли портрет этого человека, сообщает ИА DEITA.RU.

Как оказалось 58% от общего числа это женщины, которые ежемесячно переводят часть денег на свою пенсию. В среднем 49% приходится на новых клиентов в возрасте до 44 лет, 35% - это люди до 35%, на возвратную категорию до 54 лет приходится только 10% от всех клиентов.

Помимо того, что женщин, так они и лучше подходят в накоплению денег. Более 60% из них подключают автоплатеж и открывают счета с помощью интернета. Ежемесячно к программе подключается около 2,5 тысяч человек.

Гендиректор НПФ Сбербанка отметил, что сервис позволит сохранить высокую долю денег, а средства не облагаются налогом.

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