Новости
Почему в план по спасению российской экономики не входит раздача денег населению
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Станислав Примаченко: считаю, что личное общение с жителями - один из важнейших аспектов работы депутата
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Россияне пытаются накопить на пенсию
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Главный перевозчик Приморья сработал в минус
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Россияне пытаются накопить на пенсию
В Сбербанке рассказали, кто лучше копит на пенсию в России
Сбербанк проанализировал своих клиентов, которые делают ежемесячные платежи на пенсию и раскрыли портрет этого человека, сообщает ИА DEITA.RU.
Как оказалось 58% от общего числа это женщины, которые ежемесячно переводят часть денег на свою пенсию. В среднем 49% приходится на новых клиентов в возрасте до 44 лет, 35% - это люди до 35%, на возвратную категорию до 54 лет приходится только 10% от всех клиентов.
Помимо того, что женщин, так они и лучше подходят в накоплению денег. Более 60% из них подключают автоплатеж и открывают счета с помощью интернета. Ежемесячно к программе подключается около 2,5 тысяч человек.
Гендиректор НПФ Сбербанка отметил, что сервис позволит сохранить высокую долю денег, а средства не облагаются налогом.