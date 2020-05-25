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Россияне пьют шампанское на самоизоляции

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С момента введения режима самоизоляции в России возросли розничные продажи водки и шампанского – на 9,6 и 4,2% соответственно, сообщает ИА DEITA.RU cо ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.

Как рассказали «Известия», с начала года розничная продажа водка за год выросла на 3,8%, до 23,5 млн декалитров. Продажа вина при этом увеличилась на 6,7% — до 16,7 млн.

Объем розничной продажи игристого вина за январь—апрель 2020 года вырос на 4,2% — до 7,7 млн декалитров. Почти неизменным остался объем продажи коньяка — рост составил 0,4%. Рост объема розничной продажи слабоалкогольных напитков в январе—апреле 2020 года составил 7,2% — на 1% больше, чем в 2019 году.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, что россияне стали чаще брать алкоголь еще в марте – его продажи резко выросли на 2-3%. 

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