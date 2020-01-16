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Россияне рады отставке правительства Медведева
Положительное отношение к отставке правительства Дмитрия Медведева выразило более половины россиян, сообщает DEITA.RU.
Согласно данным опроса, который провел сервис Superjob, 54% респондентов дали положительную оценку событию 15 января 2020 года. Другая половина осталась на нейтральной стороне или затруднилась с ответом. Только 5% россиян негативно отнеслись к этим новостям.
Отметим, что в опросе приняли участие более 1,6 тысячи совершеннолетних человек.
Напомним, что после этого решения Владимир Путин внес на должность председателя правительства кандидатуру Михаила Мишустина. Сейчас он занимает пост руководителя Федеральной налоговой службы. Накануне лидер страны и потенциальный преемник Дмитрия Медведева провели встречу, где Владимир Путин заручился согласием Мишустина.
Александра Маслова