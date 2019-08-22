Глава Минобороны Сергей Шойгу отправил высотные истребители-перехватчики МиГ-31Б выполнять задачи в космосе, но людям это не понравилось, сообщает DEITA.RU.



На высоте более 20 км со скоростью 2,5 тыс. км/ч они отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства РФ без привлечения наземных средств ПВО.

Такая высота у военных считается ближним космосом.

Летчики «электронным способом» пустили в противника несколько ракет «воздух-воздух», и вернулись на аэродромы базирования. Испытания признали успешными и поблагодарили за работу.

Отдельных комплиментов бойцы заслужили от Сергея Шойгу. Видеоотчет с их маневров он выложил в своем аккаунте Instagram.

Однако этот пост вызвал на удивление негативный отклик у подписчиков военного министра. Люди пишут - что вместо таких полетов лучше бы детские поликлиники строили.

Другой комментатор отмечает, что один такой полет сжит как месячная пенсия пятидесяти стариков. «Зато полетали туда-сюда» - иронично заявляет подписчик Шойгу.

Примечательно, что некоторые смеются над самой формулировкой «электронные пуски». Они предполагают, что это значит что-то вроде сигнала «пиу-фиу» по радиосвязи. Мол, «ракета запущена».

МиГ-31 — советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 в 1970-х годах.

Этот самолет стал первым проектом так называемого «четвертого поколения» истребителей.

НАТО называет их - Foxhound по аналогии с породой собак «лисья гончая». Четыре таких истребителя могут полностью контролировать зону в 1100 километров воздушного пространства.

Василий Кучин