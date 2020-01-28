Россияне распродают санки и коньки из-за аномальной зимы

По данным пресс-службы «Авито», россияне активно избавляются от зимнего спортивного инвентаря, сообщает DEITA.RU. Связано это, по мнению экспертов, с аномально теплой зимой и резким потеплением.

Больше всего в «немилость» попали хоккейные клюшки и тюбинги - 27% роста на каждый товар из общего количества предложений в категории «зимние виды спорта». Следом за ними идут сноуборды – предложения о продаже увеличились на 9%, желающих избавиться от коньков увеличилось на 8%.

Вместе с ростом предложений на зимние забавы снизился и их спрос среди покупателей. Так санки ищут на 63% меньше, чем в начале зимы, а тюбинги на 53%, спрос на ледянки упал на 43%.

Эксперты также отмечают, что баланс спроса и предложения сильно зависит от территориального показателя. Так, например, сильнее всего потребность в покупке зимнего оборудования снизилась в европейской части России, где практически не было снега. Особенно высокие показали снижения спроса в Воронеже (-58%), Волгограде (-56%) и Санкт-Петербурге (-55%).

А вот в Сибири и других снежных городах спрос, наоборот, вырос по сравнению с прошлой зимой. Особенно высокие показатели отмечаются в Красноярске (на 47%), Иркутске (на 42%) и Омске (на 37%).

Ирина Елкина