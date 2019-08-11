Работодателям стоит чаще давать важным сотрудникам отпуска, сообщает DEITA.RU.



Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в котором спросил у тысячи трудоустроенных россиян, что вызывает у них эмоциональное выгорание на работе. Оказалось, что единого мнения о том, что приводит к такому состоянию, у людей нет.

Так, по 11% опрошенных считают, что виной всему стресс, рутина, усталость, действия руководства и неинтересная работа. Еще по 9% опрошенных заявили, что к эмоциональному выгоранию приводят низкая зарплата, высокие нагрузки и плохой коллектив.

Бороться с эмоциональным выгоранием россияне предпочитают в отпуске или во время занятий спортом. Есть еще один способ – более радикальный: увольнение.

Елена Миронова