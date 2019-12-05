Россияне рассказали, как сделать остров Русский комфортнее

Жители острова Русский рассказали главе Владивостока о том, какие инфраструктурные изменения сделали бы их жизнь еще более комфортной, сообщает DEITA.RU

Встреча городской администрации с островными жителями начались с инспекции работ по благоустройству территории Русского. Например, в районе дома номер 66 поселка Поспелово привели в порядок детскую площадку в рамках губернаторской программы – рабочие установили новые горки, качели и тренажеры для занятий спортом. Весной следующего года эту территорию планируют озеленить.

Инспекция в поселке Парис приняла неожиданно негативный оборот. Жители домов номер 24 и 28 пожаловались мэру на скопившиеся горы бытового мусора, которые долгое время отказывается вывозить управляющая компания. Аналогичная ситуация сложилась в лесу поселка Подножье. Сильный ветер разбросал мусор из контейнеров по всей лесной территории. Обслуживающим организациям дали неделю на устранение нарушений.

На улице Экипажной на острове Русский мэрии показали уличные туалеты, которые долгие годы стоят без ремонта. Приморцы пожаловались, что они вынуждены пользоваться «домиками» т.к. проведение канализации в дома пока невозможно. В мэрии пообещали уже в следующем году починить удобства на улице, а также построить дополнительные сооружения.

Также в этом году на острове Русском положили новое дорожное покрытие на трех участках, установили новые остановки общественного транспорта, запустили несколько новых маршрутных автобусов. Местные жители попросили мэрию продолжить аналогичные работы в следующем году.

Екатерина Цой