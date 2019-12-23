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Россияне рассказали, как заработать 150 тысяч за неделю
В новогодние праздники многие россияне устраиваются на временные подработки в сфере развлечений. Иногда это является просто неплохим подспорьем, а порой становится настоящей «золотой жилой». Главное, правильное выбрать деятельность. О том, как это сделать – в материале DEITA.RU.
Как пишет ТАСС со ссылкой на компании-рекрутеры, неплохо заработать в праздничные дни можно в сферах, связанных с анимацией, организацией праздников. Неплохие деньги зарабатывают и на продажах новогодних сувениров, доставки подарков и еды. Доходным периодом праздники являются также для фотографов и операторов.
К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге «дедам морозам» и «снегурочкам» обещают плату до 140 рублей за сезон. Курьер на личном авто сможет «поднять» до 130 тысяч. Чуть меньше заработают праздничные фотографы и операторы.
Кроме того, именно в этот период открывается большое количество вакансий упаковщиков, продавцов, официантов, барменов, администраторов и тому подобных должностей. Как правило, все это – вахтовые или временные подработки, однако, приносящие неплохой доход.
Александра Маслова