telegr wh call

Новости

Эксперты рассказали, что делать при отказе тормозов

23 Декабрь 2019, 19:45

«В смысле пообещала» — агентство недвижимости разгневало женщину

23 Декабрь 2019, 19:30

Полиция рассказала, как «разводят» горожан на крупные суммы

23 Декабрь 2019, 19:15

Названы регионы, где 31 декабря объявлен выходным

23 Декабрь 2019, 19:00

Врачи рассказали о незаметных симптомах рака

23 Декабрь 2019, 18:45

Банки станут отказывать в обслуживании некоторым клиентам

23 Декабрь 2019, 18:30

Владельцы таких авто могут не бояться угона

23 Декабрь 2019, 18:15

Известного хирурга отстранили от работы

23 Декабрь 2019, 18:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Россияне рассказали, как заработать 150 тысяч за неделю

деньга, карты, карта, монета, монеты, рубль, рубли, кошелек

В новогодние праздники многие россияне устраиваются на временные подработки в сфере развлечений. Иногда это является просто неплохим подспорьем, а порой становится настоящей «золотой жилой». Главное, правильное выбрать деятельность. О том, как это сделать – в материале DEITA.RU.

Как пишет ТАСС со ссылкой на компании-рекрутеры, неплохо заработать в праздничные дни можно в сферах, связанных с анимацией, организацией праздников. Неплохие деньги зарабатывают и на продажах новогодних сувениров, доставки подарков и еды. Доходным периодом праздники являются также для фотографов и операторов.

К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге «дедам морозам» и «снегурочкам» обещают плату до 140 рублей за сезон. Курьер на личном авто сможет «поднять» до 130 тысяч. Чуть меньше заработают праздничные фотографы и операторы.

Кроме того, именно в этот период открывается большое количество вакансий упаковщиков, продавцов, официантов, барменов, администраторов и тому подобных должностей. Как правило, все это – вахтовые или временные подработки, однако, приносящие неплохой доход.

Александра Маслова

Читайте также:

«Кремль не виноват»: стало известно, почему в стране бедные врачи

Никогда не берите отпуск в эти месяцы

У кого в 2020 году вырастет зарплата, рассказали эксперты

Популярное

История о пропавших рыбаках в Приморье получила продолжение

Массовая драка рыбаков попала на видео в Приморье

«Все в море»: угольный терминал пылит в Приморье

Пенсионер за рулем? С какого возраста запрещено ездить за рулем
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...