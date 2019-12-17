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Россияне рассказали о насилии в семье

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ВЦИОМ провел исследование, которое показало, как россияне относятся к физическому насилию в семье, сталкивались ли они сами с его проявлениями и что думают о допустимости такого явления. Об этом сообщает DEITA.

Прежде всего, ВЦИОМ уточнил понятие «семьи» - под ним имеется в виду два и более человека, постоянно проживающих на одной жилплощади и имеющих совместный быт, или детей – не обязательно официально зарегистрированных супругов.

Так, на вопрос о том, известны ли случаи побоев в знакомых семьях, 40% россиян ответило, что слышали о таком явлении среди знакомых семей. 58% - не сталкивались с подобным, и 2% затруднились с ответом.

При этом, 78% опрошенных считают, что семейное насилие – важная для страны проблема, которую нужно решать. 12% сказали, что не задумывались над ней ранее, а 8% отметили, что это не такой уж важный вопрос. Еще 2% снова не смогли ответить.

Далее идет вопрос о том, стоит ли прощать супруга, если тот поднял руку на другого единожды. Так, 39% респондентов считают, что на «первый раз» можно простить, 50% ответили, что следует сразу подавать на развод, и 11% посчитали этот вопрос спорным.

Отметим, что, согласно данным ВЦИОМ, 70% россиян считает, что так называемый «законопроект о домашнем насилии» необходим в стране.

Александра Маслова

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