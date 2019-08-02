Стало известно, какие самые распространённые проблемы преследуют россиян в их домах и квартирах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Левада-центр провёл опрос общественного мнения россиян на тему того, с какими бедствиями им приходилось сталкиваться, которые существенно влияли на их жилище.

Как оказалось, каждый третий россиян хоть раз в жизни встречался с повреждениями или даже уничтожением части своего имущества в следствии различных стихийных бедствий или безалаберности соседей.

Так, 53% человек ответили, что страдали от затопления соседей сверху, а 21% страдали от порыров труб либо холодного, либо горячего водоснабжения.

С пожаром сталкивалось лишь 6% опрошенных, проживающих в квартирах и 22%, проживающих в собственных домах. От ударом молнии страдало имущество лишь у 4% россиян.

Дмитрий Шевченко