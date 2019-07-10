Жители России высказали своё мнение об одной из самых популярных социальных выплат, сообщает DEITA.RU.
ВЦИОМ провёл всероссийский опрос чтобы выяснить как россияне относятся к материнскому капиталу. По результатам исследования специалисты привели следующие итоговые цифры.
64% граждан признают эффективность
материнского капитала для стимуляции семей заводить второго и последующего
ребенка. Обратного мнения придерживается треть респондентов. Примечательно, что преимущественно это граждане от 25 до 44 лет.
При этом 69% россиян считают, что маткапитал стимулирует
рождаемость в основном среди малообеспеченных семей. В основном так думают
люди возрастом 60 и более лет. С этим не согласны 26% — преимущественно
представители молодежи 18–24 лет.
Большая часть опрошенных так или иначе информированы о праве получить маткапитал. Пользовались таким правом 15% респондентов, и еще у 43% такую поддержку получали близкие родственники.
Дмитрий Шевченко