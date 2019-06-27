Стало известно, что россияне считают самым важным в работе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Согласно результатам опроса аналитического центра НАФИ, около 70% россиян назвали свою заработную плату главной особенностью своих работодателей. Другими словами, именно этот фактор, по мнению граждан, характеризует их начальников.

65% отметили важность соцпакета. Небольшая разница с величиной оклада, по мнению, аналитиков, говорит о том, что россиянам стало важно не только много зарабатывать, но и знать, что в случае непредвиденных ситуаций они смогут положиться на своего работодателя.

57% опрошенных также отметили значимость стабильности своего места работы. Карьерный рост отнесли к числу важных параметров 48% респондентов.

А вот социальный статус должности волнует россиян в последнюю очередь.

Дмитрий Шевченко