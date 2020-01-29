Россияне рассказали, за какую зарплату начнут лучше работать

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Почти 50% опрошенных россиян заявило о том, что станут лучше и качественнее трудиться, если их доходы вырастут в 1,5 – 2 раза, сообщает DEITA.RU.
Согласно исследованиям аналитического центра НАФИ, 21% россиян для интенсивности работы ждет оплату в 1,5 раза выше нынешней, а 19% хочет, чтобы доходы выросли в два раза.
От 5 до 13% респондентов «согласились» трудиться за увеличение зарплаты на 10-30%.
Порядка 18% совершеннолетних граждан заявили о том, что и так работают на пределе собственных возможностей.
При этом, как отмечают аналитики, 54% даже не надеется на рост дохода в этом году. Около 30% ожидают, что они останутся на прежнем уровне, а 7% настроены пессимистично и считают, что их заработная плата только упадет.
Александра Маслова