Аналитики прогнозируют рост доходов жителей России, сообщает DEITA.RU.

Института народнохозяйственного прогнозирования позитивно оценили финансовые перспективы граждан. По их расчётам, как передают "Известия", в 2020 году реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%.

Однако, радужная картина экспертов не нашла подтверждения в Минэкономразвития. В ведомстве назвали в качестве цифры ожидаемого роста 1,5%. Прогноз такой пессимистичный из-за ожидаемого замедления темпов роста российской экономики.