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Россияне разорятся на лекарствах

лекарства, таблетки, здравоохранение, здоровье

В следующем году россияне потратят еще больше денег на лекарственные препараты. К такому выводу пришли эксперты DSM Group после исследования покупательского спроса на указанную категорию товаров осенью, сообщает DEITA.RU.

Итак, проанализировав результаты исследования, специалисты выяснили, что в этом году средняя цена на лекарственные средства в российских аптеках выросла почти на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В октябре текущего года средняя цена за упаковку лекарства равнялась двумстам шести рублям с «копейками», что на шесть и девять процентов выше, чем в октябре прошлого года», - рассказали в маркетинговом агентстве по исследованию фармацевтического рынка России.

Отмечается, что рост цены обусловлен резким снижением спроса россиян на такие дешевые лекарства старого поколения, как активированный уголь и таблетки от кашля «мукалтин». Часть людей банально не верят в эффективность «копеечных» препаратов, предпочитая им более дорогие и часто импортные, а другие покупатели приобретают указанные лекарства в больших упаковках, что тоже влияет на итоговую среднюю цену по стране.

Екатерина Цой

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