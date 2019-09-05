На 411,1% вырастет российский рынок вейпов в промежуток с 2018 по 2023 годы, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на консалтинговую компанию Euromonitor International. Можно говорить не о процентах, а о суммах: это до 3,7 млрд долларов.

Аналитики говорят, что сейчас рынок вейпов что в России, что в мире способен расти как минимум на 30 процентов в год из-за эффекта низкой базы. Но в России темпы его роста будут понемногу снижаться. В 2019-2020 годах он вырастет на 41,6 процентов, то в 2023 на 32,5 процента.

В то же время рынок обыкновенных сигарет будет падать на 30,6 процента в период с 2018 по 2023 годы: политика российских властей вынуждает россиян приспосабливаться к жестким мерам и переходить с традиционной сигареты на современный вейп.

Анастасия Туркова