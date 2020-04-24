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Россияне решили меньше пить

алкоголь

Многие жители страны не видят необходимости в спиртном

Почти 38% россиян завило о том, что в ближайшие полгода планируют экономить на алкоголе, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали ТАСС, данные были собраны Boston Consulting Group и холдингом «Ромир» на основании опроса более тысячи жителей страны.

Около 43% опрошенных заявили, что вовсе не видят нужды в покупке алкоголя, так как выпивают довольно редко, или не пьют совсем.

Порядка 24% заявили о том, что будут покупать спиртное чаще, а еще 18% планируют запастись горячительным на будущее.

При этом 46% опрошенных отметили, что планируют вовсе отказаться от алкоголя на весь май. 

Александра Маслова

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