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17 Февраль 2020, 14:13

Россияне ринулись ремонтировать квартиры

Ремонт, двери на балкон, квартира, белые стены

Специалисты зафиксировали настоящий бум на рынке ремонта

Режим самоизоляции побудил миллионы россиян провести это время с пользой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

По данным сервиса "Авито", за этот период в стране произошёл внушительный всплеск активности граждан в направлении ремонта собственных квартир. 

Так, по данным экспертов, интерес к соответствующим услугам в мае текущего года  установился на уровне пятилетнего максимума.

В частности, лишь за последние два месяца на популярной платформе объявлений произошёл рекордный скачок на 44% в категории спроса на услуги ремонта и строительства. В годовом исчислении спрос повысился на 36%.

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