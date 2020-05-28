Россияне ринулись ремонтировать квартиры

Режим самоизоляции побудил миллионы россиян провести это время с пользой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

По данным сервиса "Авито", за этот период в стране произошёл внушительный всплеск активности граждан в направлении ремонта собственных квартир.

Так, по данным экспертов, интерес к соответствующим услугам в мае текущего года установился на уровне пятилетнего максимума.

В частности, лишь за последние два месяца на популярной платформе объявлений произошёл рекордный скачок на 44% в категории спроса на услуги ремонта и строительства. В годовом исчислении спрос повысился на 36%.