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Россияне ринулись ремонтировать квартиры
Специалисты зафиксировали настоящий бум на рынке ремонта
Режим самоизоляции побудил миллионы россиян провести это время с пользой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.
По данным сервиса "Авито", за этот период в стране произошёл внушительный всплеск активности граждан в направлении ремонта собственных квартир.
Так, по данным экспертов, интерес к соответствующим услугам в мае текущего года установился на уровне пятилетнего максимума.
В частности, лишь за последние два месяца на популярной платформе объявлений произошёл рекордный скачок на 44% в категории спроса на услуги ремонта и строительства. В годовом исчислении спрос повысился на 36%.