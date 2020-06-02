Россияне с длительным трудовым стажем могут выйти на пенсию на два года раньше

В России с 1 января 2019 года предусмотрена досрочная пенсия для граждан с длительным трудовым стажем. Воспользоваться правом выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста могут женщины, имеющие страховой стаж 37 лет, и мужчины со стажем 42 года, сообщили в пресс-службе ОПФР по Петербургу и Ленобласти. Однако раньше, чем в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин выйти на пенсию нельзя, пишут "Невские новости".





В настоящее время происходит постепенное повышение пенсионного возраста. Поэтому эти два года нужно отнимать от пенсионного возраста, установленного для конкретного года рождения мужчины или женщины.





Таким образом, для женщины, родившейся в 1966 году, установлен пенсионный возраст — 58 лет. Если у нее имеется 37 лет стажа, она сможет оформить пенсию на два года раньше, то есть в 56 лет.





В страховой стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, засчитываются периоды работы или иной деятельности, которые выполнялись на территории России, если за эти периоды в Пенсионный фонд РФ начислялись и уплачивались страховые взносы. Также в страховом стаже учитывается время получение пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.





Не засчитываются в страховой стаж периоды ухода за детьми до полутора лет и за нетрудоспособными гражданами, а также период службы в армии по призыву.