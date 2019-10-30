Россияне штурмуют пенсионный фонд

Накануне российские СМИ порадовали граждан новостью о том, что пенсионная реформа не закончилась и у людей все-таки будет возможность выйти на пенсию на два года раньше. Именно эта информация и послужила поводом для массовых походов в Пенсионный фонд, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ПФР, чтобы выйти на заслуженный отдых раньше, нужно не иметь абсолютно никакой возможности устроиться на работу. Данный факт должен быть подтвержден документально и зафиксирован в Центре занятости населения.

По данным фонда, на сегодняшний день желающих выйти на пенсию раньше срока оказалось так много, что в некоторых отделениях ПФР наблюдаются столпотворение.

По мнению экспертов, как пишет Век, это связано, в первую очередь, с тем, что, несмотря на все предпринятые меры, люди не могут устроиться, их просто-напросто не берут, находя любую причину, кроме возраста. Ведь если отказ от трудоустройства связан с возрастом — бизнес ждет серьезное наказание.

Напомним, начиная с января текущего года, по стране марширует пенсионная реформа, в результате которой возраст выхода на пенсию был увеличен на пять лет. Уже в ближайшие годы мужчины станут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины — в 60.

Екатерина Брязгунова