telegr wh call

Новости

Депутаты потребовали повышения зарплаты

30 Октябрь 2019, 20:15

Россияне штурмуют пенсионный фонд

30 Октябрь 2019, 20:00

Сильный ветер сорвал крышу торгового центра

30 Октябрь 2019, 19:40

Московские педагоги дали уроки учащимся филиала «Приморский» Центральной музыкальной школы

30 Октябрь 2019, 19:34

Банк отобрал у клиентки всю зарплату

30 Октябрь 2019, 19:20

Стало известно, чем опасен перевод по номеру телефона

30 Октябрь 2019, 19:00

Стоянку большегрузов запретят в одном из районов Владивостока

30 Октябрь 2019, 18:54

Россиянам сказали, на что тратить маткапитал

30 Октябрь 2019, 18:40

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Россияне штурмуют пенсионный фонд

руки женские, пенсионерка, улица 2

Накануне российские СМИ порадовали граждан новостью о том, что пенсионная реформа не закончилась и у людей все-таки будет возможность выйти на пенсию на два года раньше. Именно эта информация и послужила поводом для массовых походов в Пенсионный фонд, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ПФР, чтобы выйти на заслуженный отдых раньше, нужно не иметь абсолютно никакой возможности устроиться на работу. Данный факт должен быть подтвержден документально и зафиксирован в Центре занятости населения.

По данным фонда, на сегодняшний день желающих выйти на пенсию раньше срока оказалось так много, что в некоторых отделениях ПФР наблюдаются столпотворение.

По мнению экспертов, как пишет Век, это связано, в первую очередь, с тем, что, несмотря на все предпринятые меры, люди не могут устроиться, их просто-напросто не берут, находя любую причину, кроме возраста. Ведь если отказ от трудоустройства связан с возрастом — бизнес ждет серьезное наказание.

Напомним, начиная с января текущего года, по стране марширует пенсионная реформа, в результате которой возраст выхода на пенсию был увеличен на пять лет. Уже в ближайшие годы мужчины станут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины — в 60.

Екатерина Брязгунова 

Читайте также:

Пенсионная реформа 2024 года коснется только женщин

Депутат сказал, что пенсионный возраст поднимут до 70 лет

Вот где пенсионные деньги россиян, не доживших до пенсии

Популярное

Медведев поручил проверить доходы россиян

Мужчина погиб от бешенства в Приморье

Почти 300 детей ежедневно рискуют жизнью в Приморье

Ждать ли Владивостоку отставки мэра
Загрузка...
Загрузка...