Новости
Депутаты потребовали повышения зарплаты
30 Октябрь 2019, 20:15
Россияне штурмуют пенсионный фонд
30 Октябрь 2019, 20:00
Сильный ветер сорвал крышу торгового центра
30 Октябрь 2019, 19:40
Московские педагоги дали уроки учащимся филиала «Приморский» Центральной музыкальной школы
30 Октябрь 2019, 19:34
Банк отобрал у клиентки всю зарплату
30 Октябрь 2019, 19:20
Стало известно, чем опасен перевод по номеру телефона
30 Октябрь 2019, 19:00
Стоянку большегрузов запретят в одном из районов Владивостока
30 Октябрь 2019, 18:54
Россиянам сказали, на что тратить маткапитал
30 Октябрь 2019, 18:40
Россияне штурмуют пенсионный фонд
Накануне российские СМИ порадовали граждан новостью о том, что пенсионная реформа не закончилась и у людей все-таки будет возможность выйти на пенсию на два года раньше. Именно эта информация и послужила поводом для массовых походов в Пенсионный фонд, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в ПФР, чтобы выйти на заслуженный отдых раньше, нужно не иметь абсолютно никакой возможности устроиться на работу. Данный факт должен быть подтвержден документально и зафиксирован в Центре занятости населения.
По данным фонда, на сегодняшний день желающих выйти на пенсию раньше срока оказалось так много, что в некоторых отделениях ПФР наблюдаются столпотворение.
По мнению экспертов, как пишет Век, это связано, в первую очередь, с тем, что, несмотря на все предпринятые меры, люди не могут устроиться, их просто-напросто не берут, находя любую причину, кроме возраста. Ведь если отказ от трудоустройства связан с возрастом — бизнес ждет серьезное наказание.
Напомним, начиная с января текущего года, по стране марширует пенсионная реформа, в результате которой возраст выхода на пенсию был увеличен на пять лет. Уже в ближайшие годы мужчины станут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины — в 60.
Екатерина Брязгунова