В случае введения четырехдневной рабочей недели россияне найдут подработку или будут больше времени проводить с семьей и детьми, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно проведенному исследованию, в котором приняли участие тысяча россиян, удалось выяснить, что треть граждан освободившийся день проведут с детьми и родственниками. При этом пятая часть населения подыщут себе источник дополнительного заработка. Еще 16 процентов планируют просто-напросто отдыхать в освободившийся выходной. 15 процентов граждан посвятят этот день самообразованию, а также повышению квалификации и даже изучению иностранных языков. Остальные граждане займутся домашними делами, посвятят время хобби и прохождению необходимого медицинского обследования.

Стоит отметить, что о здоровье задумываются только два процента населения. Хотя даже премьер-министр России Дмитрий Медведев задумывается о здоровье трудящихся. Он предложил выдавать дополнительный выходной всем работающим старше 40 лет каждый год, чтобы они могли пройти диспансеризацию.

Екатерина Брязгунова