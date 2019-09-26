Россияне сказали, что будут делать при четырёхдневке

Стало известно о планах граждан в случае появления ещё одного выходного, сообщает DEITA.RU.

Больше половины россиян собираются путешествовать в дополнительный выходной, который появится у них в случае перехода экономики на сокращённую рабочую неделю.

При этом, как пишет РИА Новости, ещё примерно 30% опрошенных компанией Biletix не собираются менять свои планы относительно активного отдыха и перемещений.

Примечательно, что даже те россияне, которые хотят больше перемещений и посещений новых мест согласились с тем, что делать это без увеличения дохода у них не получится.

Дмитрий Шевченко