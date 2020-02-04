Россияне сказали, какие поправки в Конституцию одобряют

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян – людей спрашивали, согласны ли они с предложенными Путиным изменениями в Конституцию, сообщает DEITA.RU. Как показали результаты, почти 90% россиян поддерживает изменения.



Как пишет РИА «ФАН», самые популярные в народе перемены – предложение зафиксировать в Конституции обязанность индексаций пенсий и прочих социальных выплат. «За» проголосовали бы 91% россиян. 90% опрошенных согласны с необходимостью закрепить в Конституции МРОТ.

87% россиян считают необходимым увеличить до 25 лет ценз оседлости для кандидата в президенты. Только 68% за то, чтобы запретить чиновникам иметь иностранное гражданство и вид на жительство.