telegr wh call

Новости

Усиление ветра и похолодание обещают Владивостоку

4 Февраль 2020, 06:30

Россияне сказали, какие поправки в Конституцию одобряют

4 Февраль 2020, 05:45

Песков рассказал о судьбе бывших членов кабмина

4 Февраль 2020, 05:00

Депутат похвасталась платьем "дороже многих квартир"

4 Февраль 2020, 04:15

Можно ли требовать ремонта по ОСАГО через год после ДТП

4 Февраль 2020, 03:30

Корвалол и Пенталгин: права могут забрать через месяц после употребления этих лекарств

4 Февраль 2020, 02:30

Названы 3 вопроса инспектора ГИБДД, после которых надо включать камеру

4 Февраль 2020, 01:15

Тайна радаров: как узнать муляж на дороге

4 Февраль 2020, 00:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Россияне сказали, какие поправки в Конституцию одобряют

конституция

Недавний опрос показал отношение большинства к изменениям в основной закон

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян – людей спрашивали, согласны ли они с предложенными Путиным изменениями в Конституцию, сообщает DEITA.RU. Как показали результаты, почти 90% россиян поддерживает изменения.

Как пишет РИА «ФАН», самые популярные в народе перемены – предложение зафиксировать в Конституции обязанность индексаций пенсий и прочих социальных выплат. «За» проголосовали бы 91% россиян. 90% опрошенных согласны с необходимостью закрепить в Конституции МРОТ.

87% россиян считают необходимым увеличить до 25 лет ценз оседлости для кандидата в президенты. Только 68% за то, чтобы запретить чиновникам иметь иностранное гражданство и вид на жительство.

Читайте также:

Переназначение Трутнева дает шанс Дальнему Востоку не потерять деньги

Медведев сказал последнее слово

Путин уже придумал новую должность для Медведева

Елена Миронова

Популярное

Дефицит Шрёдингера: жители Приморья жалуются на дефицит и дороговизну овощей

Понятие опьянения изменила ГИБДД

Синоптики рассказали о снегопаде в Приморье

Выдержка из школьного учебника разозлила россиян
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...