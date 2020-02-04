Новости
Усиление ветра и похолодание обещают Владивостоку
4 Февраль 2020, 06:30
Россияне сказали, какие поправки в Конституцию одобряют
4 Февраль 2020, 05:45
Песков рассказал о судьбе бывших членов кабмина
4 Февраль 2020, 05:00
Депутат похвасталась платьем "дороже многих квартир"
4 Февраль 2020, 04:15
Можно ли требовать ремонта по ОСАГО через год после ДТП
4 Февраль 2020, 03:30
Корвалол и Пенталгин: права могут забрать через месяц после употребления этих лекарств
4 Февраль 2020, 02:30
Названы 3 вопроса инспектора ГИБДД, после которых надо включать камеру
4 Февраль 2020, 01:15
Тайна радаров: как узнать муляж на дороге
4 Февраль 2020, 00:30
Россияне сказали, какие поправки в Конституцию одобряют
Недавний опрос показал отношение большинства к изменениям в основной закон
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
провел опрос россиян – людей спрашивали, согласны ли они с предложенными
Путиным изменениями в Конституцию, сообщает DEITA.RU. Как показали результаты,
почти 90% россиян поддерживает изменения.
Как пишет РИА «ФАН», самые популярные в народе перемены – предложение зафиксировать в Конституции обязанность индексаций пенсий и прочих социальных выплат. «За» проголосовали бы 91% россиян. 90% опрошенных согласны с необходимостью закрепить в Конституции МРОТ.
87% россиян считают необходимым увеличить до 25 лет ценз оседлости для кандидата в президенты. Только 68% за то, чтобы запретить чиновникам иметь иностранное гражданство и вид на жительство.