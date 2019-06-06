Больше, чем 70% россиян оценили роль России на мировой арене положительно, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, ссылаясь на данные ВЦИОМ, 72% респондентов высоко оценивают роль РФ на мировой арене, 24% голосовавших уверены, что Россия имеет очень большое влияние, 48% - что довольно большое. Граждан, которые с сомнением относятся к великой роли России в мире –19%.

Что касается экономики – то 45% респондентов желают видеть Россию в 21 веке одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира, а 34% участвовавших предпочли бы видеть Россию сверхдержавой, как СССР.

Анастасия Туркова