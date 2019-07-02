56 процентов россиян планируют работать после выхода на пенсию, сообщает DEITA.RU. Таковы результаты опроса, который провел Роструд.

При этом далеко не все готовы после 55–60 лет работать полный рабочий день. Так, четверть трудящихся пенсионного возраста предпочли работать часть дня и 30 процентов граждан готовы продолжать активную трудовую деятельность.

По словам пенсионера Владимира, прожить на пенсию даже государственного служащего практически невозможно. Я — физически крепкий мужчина, поэтому могу работать и помогать детям.

Еще 27,6 процента собираются получить новую специальность, которая позволит работать удаленно.

Значительная часть россиян, а именно 70 процентов, уверены, что будет ли работать пенсионер дальше, зависит только от желания начальства.

Категоричное «нет» ответили на вопрос, будут ли работать на пенсии, 27,1 процента россиян. Остальные 16,6 процента на данный момент не думали, на что будут жить на пенсии.

Екатерина Брязгунова