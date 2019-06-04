Усилиями граждан появился список российских авиакомпании с самым вкусным питанием, сообщает DEITA.RU со ссылкой на онлайн-сервис «Туту.ру».

Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, на сервисе проанализировали более 27 тысяч отзывов путешествующих.

Больше всего восторженных отзывов собрала авиакомпания S7, которую оценили на 8,42 балла из 10. Правда, здесь есть оговорка: возможно, такой высокий балл связан с тем, что пассажиров кормят всегда, какой бы ни стала длительность рейса.

Следующий обрадовавший граждан перевозчик – «Аврора», ее оценка оказалась на уровне 8,28 балла. Если вам предстоит лететь дольше 3 часов, вас обязательно покормят.

Третий победитель в опросе – компания Red Wings Airlines, которой досталось 8,26 балла. Здесь тоже кормят абсолютно всех пассажиров, даже если полет короткий.

Анастасия Туркова