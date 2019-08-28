Крупнейший банк России собирается сменить логотип, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Как удалось узнать собственным источникам издания, знакомым с процессом смены внешнего вида Сбербанка, сейчас идёт выбор формы будущего нового логотипа.

Обсуждается вариант в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего.

Справа логотипа будет размещаться наименование бренда "Сбер", а затем название структур, входящих в экосистему банка.

При этом, как отмечают источники издания, окончательного решения о ребрендинге в банке пока не принято. Вместе с тем, по мнению некоторых экспертов, стоимость ребрендинга может составлять минимум 300 миллионов долларов.

Дмитрий Шевченко