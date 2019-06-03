Спорттовары, электронику, стройматериалы и садоводческий инвентарь стали чаще покупать россияне весной 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Как пишет RT по материалам исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и компании «Геоинтеллект», более чем на 30 процентов увеличились продажи спортивных товаров. Хитами продаж стали кроссовки, футболки и штаны.

На 16 процентов выросло количество гаджетов: смартфонов, наушников, умных браслетов и часов. На 14 процентов увеличились покупки товаров для строительства и садово-хозяйственных нужд: инструменты, лакокрасочные изделия и древесные плиты.

Накануне Сбербанк озвучил необходимую сумму для дачных покупок. о данным крупнейшего банка России, средний чек в магазинах товаров для дачи составил 2640 рублей в первой половине текущего года. Эта сумма оказалась на 10% выше, чем она была годом ранее за тот же период.

Дмитрий Санников