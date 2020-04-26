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Россияне скупают мангалы для шашлычного боя с карантином

Шашлык

Несмотря на режим самоизоляции, граждане планируют отдыхать на природе

Несмотря на условия самоизоляции в России граждане активно готовятся к майским праздникам, сметая с виртуальных полок мангалы, шампуры и грили, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на аналитику интернет-ритейлера Wildberries, накануне майских праздников в России резко вырос спрос на разного рода приспособления для отдыха на природе.

За первые три недели апреля продажи мангалов выросли в 4 раза, угольных грилей — в 3, шампуров — в 5,5 раза.

Также россияне активно скупают банные принадлежности – веники стали брать в 70 раз чаще, активно скупаются банные рукавицы, садовая техника и различный огородный инвентарь.

Не исключено, что россияне планируют законопослушно отмечать праздники на даче в кругу семьи. Однако, как показала практика, многие выходят прямо в ближайшие парки и скверы, нарушая режим самоизоляции довольно значительно.

Несколько раз фиксировались и попытки разжечь мангал и пожарить мясо прямо на балконе – напомним, что за такие действия идет административная ответственность и штраф до пяти тысяч рублей. 

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