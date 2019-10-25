В этом году россияне пополнили государственную казну на сотни миллионов рублей благодаря массовым закупкам печально известного спиртового лосьона «Боярышник». Об этом сообщает DEITA.RU.

По данным российских аналитиков, в период с января по сентябрь текущего года граждан приобрели более двенадцати с половиной миллионов бутыльков со смертельно опасной жидкостью при приеме вовнутрь. Эксперты не уточнили для каких целей россияне массово скупали «Боярышник», но посчитали, что общая сумма покупок за девять месяцев составила почти сот восемьдесят девять миллионов рублей.

Несмотря за внушительные цифры, в исследовании говорится о снижении спроса на косметическую настойку. Например, в этом году россияне купили почти на полмиллиона бутыльков меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А по сравнению с две тысячи шестнадцатым годом, когда от употребления лосьона погибло семьдесят шесть жителей Иркутской области, спрос снизился фактически на десять миллионов упаковок «Боярышника».

Екатерина Цой