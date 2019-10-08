Россияне смогут бесплатно получить продукты

В России могут разрешить бесплатную раздачу продуктов гражданам. Об этом сообщает DEITA.RU.

Такая инициатива поступила от руководителей сразу нескольких популярных торговых сетей. Магазины просят правительство внести поправки в действующее налоговое законодательство, освободив ритейлеров от обязательные взносов за продукты с подходящим к концу сроков хранения. В ответ продавцы предлагают передавать указанные товары нуждающимся людям.

Под «нуждающимися» авторы инициативы подразумевают многодетные семьи, граждан с низким достатком, больницы, хосписы, различные социальные структуры для оказания помощи россиянам, оказавшихся с трудной жизненной ситуации и т.д.

Отмечается, что документ уже находится на рассмотрении депутатов Госдумы, предварительное решение по нему будет принято нижнепалатовцами до конца текущего года.

Также отечественные торговые сети напомнили о своем желании передавать населения всю нереализованную продукцию, например, после инвентаризации или в ходе освобождения стеллажей перед приемкой новых партий.

Отметим, речь идет не об испорченных продуктах, а о товарах, с оставшимся относительно небольшим запасом срока годности. Употребление данных товарных единиц не почти отличаются по вкусу и свойствам от более «свежих» соседей на полках, но действующее законодательство требует от ритейлеров заблаговременно избавляться от подобных продуктов во избежание случайного попадания уже просроченных товаров в корзины россиян по недосмотру руководства.

Екатерина Цой