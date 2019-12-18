Россияне смогут быстрее выходить на больничный онлайн

Порядок получения электронных «больничных» листов разработал Минздрав, сообщает DEITA.RU.

Сейчас законопроект проходит общественное обсуждение. Позже правила, принятые в нем, станут рабочим инструментом по всей стране.

Бумажный вариант больничного продолжит свое существование – и будет выдаваться и на работах по совместительству, и в случае необходимости ухода за больными детьми.

При этом, листков нетрудоспособности может быть столько, сколько и работ у россиянина – даже если их, например, три. Отдельным пунктом идут больничные по уходу за ребенком.

Электронные документы имеют несколько иную функцию – так, один «цифровой» лист будет считаться больничным для всех работ гражданина. Также, как один лист будет работать для отпуска по уходу за всеми болеющими детьми, вне зависимости от их количества.

Отметим, что сам «цифровой формат» больничного появился еще два года назад. Сегодня 33% россиян предпочитает выходить на больничный онлайн. На текущий день услугой воспользовались около 18 млн раз.

«Давно стараюсь переходить на цифровой формат, когда это удобно и возможно. Это ведь экономит кучу времени, уменьшает возню с бумагами и прочие бюрократические «квесты». Больничный пока не брала – не болела настолько сильно, что он был нужен. Но, при случае, непременно оформила бы его в таком варианте», - поделилась жительница краевого центра Полина.

Александра Маслова