В России готовится закон о продаже алкоголя онлайн, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Уже в следующем году граждане смогут приобретать спиртное через интернет в случае если соответствующий закон успеет быть доработан и принят.

По данным издания, в текущее время над ним продолжается работа в Минфине. В ведомстве определяют технические тонкости в то время, как концептуально уже всё продумано. Есть высокая вероятность, что правительство приступит к рассмотрению готового документа уже этим летом.

Если всё уложится в сроки, то уже в следующем году в России смогут торговать алкоголем через интернет те компании, которые получат соответствующую лицензию. По задумке авторов инициативы, новый порядок должен способствовать снижения незаконного оборота спиртных напитков в стране.

Ранее сообщалось о том, что в российских сёлах введён "сухой закон".

Дмитрий Шевченко