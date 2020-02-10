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6 Декабрь 2019, 18:15

Россияне смогут назвать любую национальность при переписи

заполнение бумаг

Такое право предоставляет Конституция


Граждане России смогут назвать любую национальность при участии в грядущей переписи населения, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно действующей редакции Конституции, граждане имеют право на самостоятельное определение национальности, и никто не имеет право их принуждать. Об этом напомнил первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, пишет «Парламентская газета».

«Как он себя назовет, так и должно записываться в анкетах», – сказал депутат.

Перепись назначена уже на осень 2020 года. Опросы будут проходить в течение всего октября, еще некоторое время отведено на обработку данных.

Анкеты будут заготовлены не только для российских граждан, но и для иностранцев, которые проживают в России на постоянной или временной основе. Для того, чтобы каждый смог принять участие в переписи, содержание переписных листов переведут на десять языков.

В прошлый раз, 10 лет назад, перепись по тем или иным причинам не охватила около 5,5 миллиона россиян. Чтобы уменьшить подобные потери, будет пересмотрен принцип набора переписчиков, а также появится возможность самостоятельно заполнить опросный лист онлайн.

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