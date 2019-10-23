Россияне смогут не платить за газ и воду

Депутаты Госдумы хотят спасти россиян от отключений газа и воды. Даже в случае крупных долгов, сообщает DEITA.RU.



С такой инициативой выступил парламентарий Алексей Куринный.

Депутат предлагает дополнить жилищный кодекс абзацем, в котором будет написано, что не допускается отключение отопления либо водоснабжения в многоквартирных домах в случае неполной оплаты.

Эта инициатива направлена на защиту прав граждан. Проживание в минимально приемлемых санитарно-бытовых условиях входит в перечень прав, соблюдаемых или рекомендованных к соблюдению в стране.

Расхода бюджетных денег эта поправка не повлечет, однако поставщики ресурсов вряд ли согласятся с депутатской инициативой.

К слову, по информации министерства ЖКХ, суммарные долги россиян за потребленное энергетические и водные ресурсы составляет около 800 миллиардов рублей. В текущем году тарифы за ЖКХ увеличивали дважды - с 1 января - на 1,7% и с 1 июля - на 2,4%.

И это при том, что в первом полугодии статистика свидетельствовала о том, что россияне обеднели на 1,8 процента.Что касается приморской статистики, то и она неблагополучна. Стоимость оплаты ЖКХ в регионе завышена. Пенсионеры тратят на квитанции около 50 процентов своих доходов.

Разница ощутима - если в Москве средняя цена оплаты услуг за двухкомнатную квартиру составляет полторы - две тысячи рублей, то в Приморье эти цифры в два раза больше. И это мы еще не говорим о разнице доходов.

По данным на конец 2018 года, общий долг приморцев составил почти полтора миллиарды рублей. Приставы не церемонятся: отбирают предметы бытовой техники, суммы списываются с банковских карт.

Примечательно, что на фоне таких тарифов губернатор Олег Кожемяко заявлял, что никогда в жизни не видел, чтобы сфера ЖКХ была самоокупаемой. Даже при условиях серьезных сборов с населения эта сфера регулярно получает региональные и федеральные субсидии.

Василий Кучин