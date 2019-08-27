Граждане смогут пересылать друг другу купюры, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
В рамках системы быстрых платежей, реализуемой Центробанком России, в
ближайшем будущем может появиться опция перевода наличных денег.
На данный момент пока неизвестно, как именно будет реализована такая возможность с технической точки зрения. Известно лишь то, что одним из вероятных вариантов может быть связан с приёмом наличных у покупателей в торговых сетях и их последующим переводом на указанный счёт.
Магазины в этом случае могут играть роль банковских платежных агентов. Кроме этого, также рассматривается и вариант с приёмом денег в платежных терминалах. Для граждан новая функция станет альтернативой пополнения банковского счёта через банкоматы.
Дмитрий Шевченко