деньги, рубль, рубли
Источник изображения: Сергей Трэйне

Граждане смогут пересылать друг другу купюры, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

В рамках системы быстрых платежей, реализуемой Центробанком России, в ближайшем будущем может появиться опция перевода наличных денег.

На данный момент пока неизвестно, как именно будет реализована такая возможность с технической точки зрения. Известно лишь то, что одним из вероятных вариантов может быть связан с приёмом наличных у покупателей в торговых сетях и их последующим переводом на указанный счёт. 

Магазины в этом случае могут играть роль банковских платежных агентов. Кроме этого, также рассматривается и  вариант с приёмом денег в платежных терминалах. Для граждан новая функция станет альтернативой пополнения банковского счёта через банкоматы. 

Дмитрий Шевченко

Читайте также: