Граждане смогут пересылать друг другу купюры, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

В рамках системы быстрых платежей, реализуемой Центробанком России, в ближайшем будущем может появиться опция перевода наличных денег.



На данный момент пока неизвестно, как именно будет реализована такая возможность с технической точки зрения. Известно лишь то, что одним из вероятных вариантов может быть связан с приёмом наличных у покупателей в торговых сетях и их последующим переводом на указанный счёт.

Магазины в этом случае могут играть роль банковских платежных агентов. Кроме этого, также рассматривается и вариант с приёмом денег в платежных терминалах. Для граждан новая функция станет альтернативой пополнения банковского счёта через банкоматы.

Дмитрий Шевченко