Ритейлер планирует взвалить на себя сервис по отправке и выдаче посылок прямо в магазинах у дома, сообщает DEITA.RU.



X5 Retail Group (владеет сетью супермаркетов «Пятерочка» планирует создать сервис отправки посылок и писем прямо в своих магазинах у дома. Об этом сообщают «Ведомости».

Сейчас дочка ритейлера, «Х5 Омни» изучает возможность внедрения аналога Почты России прямо в мини-маркетах у дома. Пока те услуги, связанные с доставкой и получением посылок, которые уже есть у компании, пользуются спросом. Например установленные постаматы позволяют избежать очередей и неразберихи в отделениях почты.

Елена Миронова