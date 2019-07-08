8 Июль 2019, 11:15
Россияне смогут получать посылки и письма в супермаркетах
Источник изображения: DEITA.RU
Ритейлер планирует взвалить на себя
сервис по отправке и выдаче посылок прямо в магазинах у дома, сообщает DEITA.RU.
X5 Retail Group (владеет сетью супермаркетов «Пятерочка» планирует создать сервис отправки посылок и писем прямо в своих магазинах у дома. Об этом сообщают «Ведомости».
Сейчас дочка ритейлера, «Х5 Омни» изучает возможность внедрения аналога Почты России прямо в мини-маркетах у дома. Пока те услуги, связанные с доставкой и получением посылок, которые уже есть у компании, пользуются спросом. Например установленные постаматы позволяют избежать очередей и неразберихи в отделениях почты.
Елена Миронова
‡агрузка...
Загрузка...