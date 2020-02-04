Пенсию от негосударственных пенсионных фондов предлагается выплачивать раньше установленного пенсионного возраста, сообщает DEITA.RU. Возможность получить пенсию раньше на пять лет может стать вполне реальной.

Законопроект о выплате пенсий из негосударственных пенсионных фондов будет рассмотрен во время одного из планируемых пленарных заседаний Госдумы. Согласно проекту, россияне смогут получить пенсию раньше на пять лет – женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет, как отмечает «Парламентская газета». Однако право указать иные возрастные границы, которые всё равно будут ниже определённых государством, хотят оставить за НПФ. Границы возраста могут быть определены договором.

На данный момент в России происходит постепенное увеличение пенсионного возраста, когда гражданин может рассчитывать на страховую пенсию от ПФР. В конечном итоге возраст выхода на пенсию будет определен 60 лет для россиянок и 65 лет для мужской половины страны.

Напомним, ранее сообщалось об изменениях в пенсиях работающих россиян после внесения поправок в Конституцию страны. В Конституции будет закреплена систематическая индексация пенсий и социальных выплат населению.