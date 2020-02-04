Новости
Больше половины штрафов ГИБДД можно будет оплатить со скидкой 50%
4 Февраль 2020, 11:00
«Один лук остался» - коронавирус забрал у приморцев овощи и фрукты
4 Февраль 2020, 10:40
Россияне смогут получить пенсию раньше на пять лет
4 Февраль 2020, 10:20
Лучших исполнителей коммунальных услуг определили в ПАО «ДЭК»
4 Февраль 2020, 10:04
Российские стюардессы боятся чихающих китайцев
4 Февраль 2020, 10:00
Tele2 подключает в самолетах
4 Февраль 2020, 09:49
Кафе для автомобилистов загорелось в Приморье
4 Февраль 2020, 09:35
Козлов: «Оценивать эффективность ТОР еще рано»
4 Февраль 2020, 09:15
Россияне смогут получить пенсию раньше на пять лет
Женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет
Пенсию от негосударственных пенсионных фондов предлагается выплачивать раньше установленного пенсионного возраста, сообщает DEITA.RU. Возможность получить пенсию раньше на пять лет может стать вполне реальной.
Законопроект о выплате пенсий из негосударственных пенсионных фондов будет рассмотрен во время одного из планируемых пленарных заседаний Госдумы. Согласно проекту, россияне смогут получить пенсию раньше на пять лет – женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет, как отмечает «Парламентская газета». Однако право указать иные возрастные границы, которые всё равно будут ниже определённых государством, хотят оставить за НПФ. Границы возраста могут быть определены договором.
На данный момент в России происходит постепенное увеличение пенсионного возраста, когда гражданин может рассчитывать на страховую пенсию от ПФР. В конечном итоге возраст выхода на пенсию будет определен 60 лет для россиянок и 65 лет для мужской половины страны.
Напомним, ранее сообщалось об изменениях в пенсиях работающих россиян после внесения поправок в Конституцию страны. В Конституции будет закреплена систематическая индексация пенсий и социальных выплат населению.