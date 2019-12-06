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Россияне смогут продавать квартиры по-новому
Россияне смогут выставить свои квартиры на аукционы для социальных нужд, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель Минюста.
На сегодняшний день выставлять жилье физических лиц на подобные аукционы не запрещено, однако, чтобы принять участие в подобном мероприятии, нужно, как минимум, внести крупную сумму в качестве залога.
Согласно новому предложению ведомства, физических лиц нужно освободить от данной платы, так как это позволит значительно сократить, например, очередь на жилье среди сирот.
Напомним, данное предложение прозвучало во время обсуждения проблемы жилья для детей-сирот. Квартиры для них приобретают муниципальные или региональные власти на специальных аукционах, размещенных на площадках госзакупок. Если на них смогут выходить обычные граждане, это решит многие проблемы.
Екатерина Брязгунова