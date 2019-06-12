Медведев рассмотрел возможность перехода на рабочую неделю, состоящую из четырех трудовых будней, и ему понравилась эта идея, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Дмитрий Медведев, российский премьер-министр, согласен, что можно будет ввести новое исчисление рабочих и выходных дней в нашей стране. Этот вопрос обсуждали на международном уровне, на конференции по труду.

Еще раньше СМИ публиковали первую информацию об этом из уст первого зампреда Банка России Сергея Швецова, который рассказал об увеличении производительности труда граждан благодаря используемым информационным технологиям. По его словам, переход с пяти на четыре рабочих дня можно будет обсуждать довольно скоро – лет через пятнадцать.

Анастасия Туркова