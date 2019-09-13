Новости
Учёные нашли надёжные продукты для защиты от рака
13 Сентябрь 2019, 16:00
Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
13 Сентябрь 2019, 15:45
Вот где россияне зарабатывают от 60 тысяч рублей
13 Сентябрь 2019, 15:30
Почти «Хайятт»: крупный кинотеатр уйдет с молотка в Приморье
13 Сентябрь 2019, 15:15
Россияне переезжают в микроквартиры
13 Сентябрь 2019, 15:00
Штаб военной части угрожали взорвать на Дальнем Востоке
13 Сентябрь 2019, 14:45
«Интернет закроют?» — россиянам рассказали о проблемах в сети
13 Сентябрь 2019, 14:30
Россиян предложили освободить от налогов
13 Сентябрь 2019, 14:26
Россияне смогут узаконить самовольно занятые земли
13 Сентябрь 2019, 14:00
Пустые территории можно будет оформить в собственность, сообщает DEITA.RU.
16 сентября текущего года в России вступает в силу закон, который позволит узаконить пребывание граждан на пустых сельских землях. Речь идёт о дачниках и жителях частного сектора.
При этом, максимальный размер таких участков не должен превышать 10% от площади основного участка, которым собственник уже законно владеет.
Право определять величину данного показателя отдадут властям на местах. Также немаловажным фактором для "присвоения" себе земли станет достижение договорённости с соседями и отсутствие претензий со стороны иных лиц на тот же самый участок.
По мнению парламентариев, новый подход должен будет способствовать устранению конфликтов, связанных с земельным вопросом.
Дмитрий Шевченко