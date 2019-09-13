Россияне смогут узаконить самовольно занятые земли

Пустые территории можно будет оформить в собственность, сообщает DEITA.RU.

16 сентября текущего года в России вступает в силу закон, который позволит узаконить пребывание граждан на пустых сельских землях. Речь идёт о дачниках и жителях частного сектора.



При этом, максимальный размер таких участков не должен превышать 10% от площади основного участка, которым собственник уже законно владеет.

Право определять величину данного показателя отдадут властям на местах. Также немаловажным фактором для "присвоения" себе земли станет достижение договорённости с соседями и отсутствие претензий со стороны иных лиц на тот же самый участок.

По мнению парламентариев, новый подход должен будет способствовать устранению конфликтов, связанных с земельным вопросом.

Дмитрий Шевченко