Россияне смогут вернуть деньги за любые лекарства

Вернуть часть средств, потраченных на приобретение любых лекарств, назначенных врачом, станет легче, сообщает DEITA.RU.

Согласно письму Министерства финансов от 30 декабря прошлого года, в состав вычета по НДФЛ можно включать расходы на покупку любых лекарств, на которые врач выписал рецепт, как отмечает портал «Главкнига». Ранее вычет можно было получить лишь на препараты, которые были внесены в определённый список, утверждённый Правительством страны.

В марте 2019 года Правительство России задумалось о расширении данного списка препаратов, так как он не включал в себя современные лекарственные средства. Однако вместо расширения списка из более чем четырёхсот лекарственных средств, власти позволили делать вычет на любые препараты.

Для того, чтобы получить вычет, необходимо предоставить подтверждающие покупку документы, а также рецепт от врача. Ранее по правилам на рецепте должен был стоять штамп с надписью: «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика». На сегодняшний момент, если надписи стоять не будет, нарушением это не признают.

Ранее сообщалось о переполохе вокруг налогов после публикации заявления россиянина. Пользователи сети сочли, что налоги платить не обязательно, если в законе употреблено слово «добровольно». Однако это касалось лишь способа оплаты налоговых обязательств. Так, 1 января 2020 года россияне могут внести на счет ФНС одну общую сумму, с которой налоговая служба спишет платежи по всем видам налогов.

Софья Корф