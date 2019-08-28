У жителей сельской местности появится новый способ заработка, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдума планируют рассмотреть законопроект, который позволит сдавать собранные гражданами грибы и ягоды в специализированные пункты их приёма за деньги.



Как считает глава комитета нижней палаты российского парламента по природным ресурсам Николай Николаев, дары природы представляют из себя не меньшие блага, чем такие ресурсы, как нефть и газ.

Россия могла бы использовать 8,5 миллионов тонн дикоросов ежегодно, но в данный момент используется максимум 3% этих запасов. Вместе с тем, по мнению депутата, и в России, и во всём мире есть большой спрос на такую продукцию.

Дмитрий Шевченко