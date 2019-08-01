Ипотечные кредиты стали менее востребованными, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ. К такому выводу пришли специалисты Финансового университета при российском правительстве. Весной и летом университет опросил около 150 тысяч граждан в городах с населением большим, чем 250 тысяч человек.

Те, кто живет в крупных и средних городах, не собираются брать кредиты в ближайшую пару – тройку месяцев. Таких среди опрошенных оказалось 94%. Ипотеку собираются оформить всего 1,9% семей среди всех проголосовавших, еще 1,5% запланировали кредит на автомобиль. Еще 2% хотят открывать вклад, а не брать кредиты.

Люди перестают интересоваться подобными финансовыми инструментами, признает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. Зарплаты в текущем году увеличились на 2,3%, если сравнить с прошлым годом. Из безработных 5,7% трудоустроились. Необходимость брать деньги в долг стала меньше.

Эксперты говорят и о стабилизации внешней политики России с небольшим, но стабильным экономическим ростом. Общественные настроения стали менее тревожными, по мнению специалистов.

Спрос на кредиты, как предполагается, возвратится только к осени.

Анастасия Туркова