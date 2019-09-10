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Россияне согласились с "серой" зарплатой

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Результаты исследования социологов заставили их задуматься, сообщает DEITA.RU.

В России посчитан процент людей, которые готовы работать за "серую" зарплату и при этом считают такой вид взаимодействия с работодателем нормой.

Данным вопросом озаботился сервис поиска работы Superjob, который и поинтересовался у трудящихся условиями получения ими своей заработной платы.

Почти половина (43%) из всех, кто принял участие в опросе сервиса, согласились бы на "серую" зарплату, если бы другие условия работы были бы для них приемлемыми.

Однако, социологи, изучив полученные в итоге данные, пришли к выводу, что чем выше зарплата того или иного человека, тем меньше он готов работать без официального трудоустройства и других социальных гарантий.

Скорее всего, полагают эксперты, это связано с тем, что хорошо зарабатывающие люди, как правило, являются ценными специалистами, которые могут себе позволить выбирать работодателей.

Дмитрий Шевченко

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