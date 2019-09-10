Новости партнеров
Россияне согласились с "серой" зарплатой
10 Сентябрь 2019, 15:00
Результаты исследования социологов заставили их задуматься, сообщает DEITA.RU.
В России посчитан процент людей, которые готовы работать за "серую" зарплату и при этом считают такой вид взаимодействия с работодателем нормой.
Данным вопросом озаботился сервис поиска работы Superjob, который и поинтересовался у трудящихся условиями получения ими своей заработной платы.
Почти половина (43%) из всех, кто принял участие в опросе сервиса, согласились бы на "серую" зарплату, если бы другие условия работы были бы для них приемлемыми.
Однако, социологи, изучив полученные в итоге данные, пришли к выводу, что чем выше зарплата того или иного человека, тем меньше он готов работать без официального трудоустройства и других социальных гарантий.
Скорее всего, полагают эксперты, это связано с тем, что хорошо зарабатывающие люди, как правило, являются ценными специалистами, которые могут себе позволить выбирать работодателей.
Дмитрий Шевченко
Читайте также:
Последнее
Новости
Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор
10 Сентябрь 2019, 18:32
Популярный у россиян продукт оказался опасным
10 Сентябрь 2019, 18:30
Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах
10 Сентябрь 2019, 18:25
«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян
10 Сентябрь 2019, 18:15
Полисы ОСАГО подешевели
10 Сентябрь 2019, 18:00
Названы симптомы рака у мужчин
10 Сентябрь 2019, 17:45