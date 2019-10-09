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Россияне составили рейтинг самых ужасных профессий

Работа

Россияне составили анти-рейтинг профессий, на которых не смогли бы продержаться ни дня. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первая профессия не понравилась интернет-пользователям из-за повышенного уровня стресса, который сопровождает работников каждый рабочий день. Речь идет об операторах технической поддержки.

«Это же люди с чистой сталью вместо нервов. Мне бы самой понадобилась техподдержка через два часа работы. В конце дня я приходила бы и, наверное, пару часов молчала бы в стену», - поясняют пользователи.

Следующими в списке значатся менеджеры продаж на холодных звонках, промоутеры, предлагающие оформить сим-карты в аэропортах и на вокзалах, раздатчики листовок и прочие «впаривальщики».

«Что может спасти тебя от желания удавиться сию же секунду после тридцатого подряд фыркающего отказа? Не представляю», - комментируют россияне.

Возглавляет анти-рейтинг благородная, очень важная и нужная профессия воспитателя детского садам. Большинство россиян отметили свое почтение женщинам, посвятивших свою жизнь «воспитанию тех, кто размазывает по щекам некрасивые сопли и постоянно писается», но заявили, что сами ни за какие деньги не смогли бы «следить, чтобы полтора десятка громких и стремительных детей выжили в течение твоей смены».

«Уровень ответственности такой, что у меня бы глаза лопнули от напряжения. Надо смотреть, чтобы дети не убились, не потерялись, не отравились, не передрались, а параллельно необходимо их развивать, утешать, играть, положительно влиять на их психику, чтобы в вместо «спасибо» услышать возмущения родителей, что «Илюшу с Антошей сегодня снова сфотографировали всего один раз», - рассказали участники дискуссии.

Екатерина Цой

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