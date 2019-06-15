Центр обработки обращений прямой линии с Владимиром Путиным продолжает принимать вопросы граждан, сообщает DEITA.RU.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня. Готовятся к ней все: и Кремль, и должностные лица в регионах. Дело дошло до того, что магаданские чиновники в связи с разницей часовых поясов будут работать ночью. Региональные администрации рапортуют, что губернаторы будут на местах и выйдут на видеосвязь в случае необходимости дать объяснения.

Ну а центр обработки обращений опубликовал некоторые вопросы россиян к главе государства. Сверхнеожиданностей нет. Как и прежде, больше всего людей интересует социальное обеспечение, возможность получения льготных лекарств, тарифы на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

Вот самый типичный вопрос: «Я – многодетная мама, и у меня два вопроса. Первый вопрос от старшего сына Дмитрия: почему Вы носите часы на правой руке? Второй вопрос, вернее просьба, от меня лично: помогите, наша многодетная семья и многие другие семьи не могут воспользоваться программами для многодетных, так как ребенок рожден до 2018 года».

Как видим, ничего сверхнового. Более того, про часы на правой руке Владимир Путин уже отвечал на прямой линии в далеком 2002 году. Скорее всего, тогда спрашивающий мальчик еще не родился. «Я ношу часы на правой руке, потому что так заводная головка не натирает мне кисть», - улыбнулся Президент России 17 лет назад.

Наверняка будет ответ у Владимира Путина и на вопрос по многодетным семьям, если он будет задан в прямом эфире. Почему бы и не продлить программу государственной поддержки?

Дмитрий Санников