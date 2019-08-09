Граждане перестали доверять друг другу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.

РАНХиГС поделилась выводами после проведения собственного исследования среди россиян на тему доверия к окружающим.



Исследователи пришли к неутешительному результату, изучив мнения обычных людей по данному вопросу. Оказалось, что граждане стали в гораздо меньшей степени проникаться доверием даже к самым, казалось бы, близким людям.

Уровень доверия упал по отношению ко всем основным категориям окружающих - родственникам, друзьям и коллегам.

30% от общего числа опрошенных россиян сказали интервьюерам, что утратили доверие вообще ко всем. При этом, увеличение степени доверия к окружающим отметили лишь 6%.

Дмитрий Шевченко